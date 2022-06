Vanesa Borghi confesó que tuvo intenciones de convertirse en monja: “Lo lindo era poder ayudar al otro”

Durante esta semana, Vanesa Borghi estuvo como invitada al estelar de Julio César Rodríguez “Pero con Respecto”, en donde habló sobre su vida personal y algunos detalles de su carrera en televisión.

En la conversación, JC le preguntó sobre su vínculo con la religión, ya que al parecer habría sido bastante cercana a ciertas creencias.

“¿Es verdad que quisiste ser monja?”, le consultó el periodista en el late de Chilevisión.

“Pero era muy chiquita… Hasta los 15 años. Sí. Hasta que me empezaron a gustar los chicos”, respondió con sinceridad.

Asimismo, agregó que: “Es que yo iba a colegios bastante católicos o que nos enseñaban distintos valores que a mí me gustaban muchísimo. Íbamos a distintas provincias, construimos iglesias e íbamos a darle una palabra de aliento a la gente”, explicó.

“Más allá de lo que era la Biblia en sí, porque yo respeto todas las religiones, y hoy en día creo que soy mucho más abierta que lo que era cuando era chica, pero lo lindo era poder ayudar al otro”, reflexionó

Finalmente, aclaró que estos eran los motivos por lo cuales se acercó a la religión. “Y eso me gustaba tanto y me llenaba tanto, que me movía, y yo dije ‘por qué no seguir ayudando y ser monja’, lo veía como una opción. Pero bueno, parece que no”, concluyó.