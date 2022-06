Eliseo Salazar respondió los dichos de Raquel Argandoña y desmintió supuestos balazos: “Pensé que nos llevábamos bien”

Eliseo Salazar estuvo como invitado en el estelar “Podemos Hablar” en donde aprovechó sus minutos en la pantalla de CHV para aclarar lo sucedido con respecto a su antigua relación con Raquel Argandoña.

Estas declaraciones se dan luego de que la “Quintrala” expusiera una fuerte situación que vivió mientras estaba en una relación con el deportista, en donde él la habría amenazado con un arma tras descubrir su infidelidad con una promotora.

“Él saca una pistola, que era una pistola metralleta (enfatiza), pero dispara al aire justo cuando llega el taxista. Obviamente, estaba escuchando los balazos y le digo llame a los carabineros”, comentó en aquella ocasión en el programa conducido por Jean Philippe Cretton.

La aclaración de Salazar

El piloto de la Fórmula 1 fue consultado por este hecho por el animador del espacio de CHV, quien aprovechó y le mostró los dichos de Raquel.

“Yo pensé que nos llevábamos bien (...) Me sorprendieron, porque, mira, pasó hace 40 años”, comentó de entrada Eliseo.

Asimismo, explicó que su relación con la comunicadora “fue un momento bonito, yo estuve enamorado de ella, lo que he aprendido es quedarse con las cosas buenas de la vida. Entonces, fue algo que pasó, ella y yo sabemos por qué terminó nuestra relación”.

“Ella rehizo su vida, yo la mía, estoy feliz, así que no voy a revisitar este tema, le deseo lo mejor. Imagínate. mi mujer tenía no sé, un año o dos años, cuando pasó entonces revisitar eso no tiene sentido, preferiría no salir adelante con ese tema”, añadió.

En la misma línea, Salazar no quiso referirse en profundidad a los supuestos disparos. “Nunca nadie me ha regalado nada relacionado con eso, por respeto a mi familia y al momento que estoy, no voy a revisitar eso”, enfatizó.

“Mi mujer a veces me dice que en general soy poco rencoroso, en general, yo pienso que cuando uno vive situaciones límites empiezas a recoger lo mejor de la vida (...) Yo me voy a recordar de los momentos bonitos, y tú sabes por qué terminó todo”, sentenció.