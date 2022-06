Maly Jorquiera emplazó a Irina Karamanos tras polémica semana: “Espero que salga aclarar ella, no Camila Vallejo”

Maly Jorquiera aprovechó sus minutos en pantalla en “Podemos Hablar” para hablar sobre la contingencia nacional, entre ellas la pareja del actual Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos y su movida semana en la prensa.

Todo comenzó cuando el grupo invitado al espacio de Chilevisión hablaron sobre qué pensaban sobre el cargo de Primera Dama, y la comediante no dudó ningún segundo en expresar su opinión.

“Todos los días me levanto, prendo la tele y digo qué está sucediendo en este país y en el mundo”, inició para luego contar que le llamó la atención el revuelo que causó este “nuevo gabinete”.

“Dije mentira, hay tantos temas más relevantes que si la Primera Dama sigue siendo Primera Dama o no, que no puede ser el día de hoy que ocupen las portadas de los diarios y los matinales este tema”, comentó.

Sin embargo, y a pesar de esta opinión, Maly espera que Irina salga aclarar lo sucedido “no Camila Vallejo que ya está aperrando con todo. Que salga ella a darnos una explicación, ya que de verdad se robó las pantallas y el tema del día”.

Posteriormente, dio un ejemplo sobre los temas que deberían tener la atención nacional: “La huelga de Codelco, el narcotráfico, la delincuencia, que son temas mucho más relevantes que si se llama Primera Dama o no”.

Finalmente, la actriz enfatizó en que “no puede ser un tema prioritario si se llama gabinete Irina Karamanos, porque no es tema. Y si no fue un error, y fue eso lo que pretendió, entonces Irina no”, sentenció.