Jean Philippe Cretton sinceró sobre su pasado en la TV: " ‘CQC’ te obliga un poco a la acidez, que no me queda tan cómoda”

Jean Philippe Cretton ya lleva 15 años mostrando su dotes comunicacionales en la pantalla chica, por lo que ha pasado por varios formatos y programas. Sin embargo, el animador ya tiene bastante claro cuales son los que le acomodan y cuales no volvería a hacer.

En una conversación con TiempoX, el comunicador de CHV habló de “Caiga Quien Caiga”, el exprograma de Mega, que en su época fue conocido por formar bastantes polémicas.

“Tenía una bala pasada, sentía que era entretenido hacer notas con 13 años más de experiencia”, expresó pero que “no me siento cómodo en el formato y prefiero desarrollar otra línea”.

“Me obliga a tener una personalidad que yo no tengo, mi humor es más absurdo... ‘CQC’ te obliga un poco al picaneo, a la acidez, que no me queda tan cómoda”, enfatizó.

Cabe recordar que ahora Jean Philippe se encuentra con varios proyectos en CHV, entre ellos el estelar de los viernes “Podemos Hablar”.