El complicado y sentido inicio de “Milf” tras conocerse diagnóstico de cáncer de Claudia Conserva

Este lunes Claudia Conserva dio a conocer una impactante noticia en su cuenta de Instagram: fue diagnosticada de cáncer de mama. “A una semana de mi ‘trámite’ de chequeo, tengo un diagnóstico: cáncer. Me tengo que preparar para dar una dura batalla”, reveló.

Es así que el comienzo de su programa “Milf” no fue el mismo de todos los días, tanto por su ausencia como por la noticia.

Su hermana, Francesca Conserva, partió hablando en el set, indicando que estuvieron pensando en cómo iniciar el programa, donde todas las panelistas entregaron palabras de apoyo a la animadora y algunas lágrimas.

LEE MÁS: “Me tengo que preparar para dar una dura batalla”: Claudia Conserva revela que padece cáncer

La que se vio más afectada fue Berta Lasala, quien insistió en que Conserva no hablará más del tema, “nosotros vamos a ir contando, la queremos tanto y me emocionó tanto escuchar cuando vino a contarle todo al equipo”.

“Yo tengo mucha fe, ella es muy metafísica, en creer en lo que no se ve, como salí yo, como salió mi amiga Fran, Daniel, yo nunca le abrí la puerta y dije no me muevo ni cagando de aquí y a la Claudia la vamos a seguir teniendo”.