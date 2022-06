Fans defienden a Shakira: es un honor que la llamen “La Patrona” porque todo lo que hace es un éxito mundial

Los medios españoles siguen metiendo la lupa en lo que fue la relación de la cantante colombiana, Shakira, y el futbolista, Gerard Piqué.

Recientemente la periodista Lorena Vásquez del programa español, “Ya Es Mediodía”, reveló que Shakira nunca fue bien recibida por los amigos de Piqué a tal punto que le pusieron un apodo a modo de burla, “La Patrona”.

Asegura que el fuerte carácter de la colombiana y la poca amabilidad con el círculo social del padre de sus dos hijos, Milán y Sasha, habría generado varios roces entre ellos.

“Todo el entorno de Gerard Piqué conoce a Shakira como ‘La Patrona’ porque por lo visto, tampoco gastaba demasiado buen carácter con las amistades del futbolista”, precisó Vásquez.

La cantante “nunca se ha mezclado demasiado con las amistades de Gerard Piqué, ni siquiera con el restos de las esposas de mujeres de jugadores del Barca. Y eso ha sido un problema que la pareja ha tenido desde principio de los tiempos”.

Indignados los seguidores de Shakira

Estos comentarios de la periodista generaron reacciones en las redes sociales de los fans de la cantante colombiana, quienes se sienten indignados y la defendieron enviando mensajes de apoyo.

Algunos consideraron en sus comentarios que para Shakira debería “ser un honor” que la llamen “La Patrona”, porque lo es en todo lo que hace y gracias a su perseverancia y su temple tiene el éxito mundial que se gasta.

Tienen razón, Shakira es la patrona y fue demasiado para el, tanto que de aquí en adelante el será recordado como el ex o el papá de los hijos de Shakira, es lo más relevante que tendrá en su vida, y Shakira seguirá siendo una estrella exitosa de talla mundial con el o sin el. pic.twitter.com/wutihRK2m5 — chiquistriquis (@UnTalJos3) June 24, 2022

“Tienen razón, Shakira es la patrona y fue demasiado para el, tanto que de aquí en adelante el será recordado como el ex o el papá de los hijos de Shakira, es lo más relevante que tendrá en su vida, y Shakira seguirá siendo una estrella exitosa de talla mundial con el o sin el”, dijo una de los miles de seguidores que apoyan a la cantante.

Imaginen una ciudad (Barcelona) queriendo desprestigiar a Shakira una artista de talla mundial… créanme no lo van a lograr. Quizás en los 90’s lo hubiesen logrado pero las redes sociales están aquí. Misma que han dejado de seguir a Pique en las últimas semanas. 🤡 — Merh 🇺🇦 (@MerhRosales) June 23, 2022

La familia de Piqué tampoco la quiere

La periodista fue más allá y también aseguró que la familia del defensa del Barcelona FC “ya no mantiene una relación tan cordial” y que los celos de la cantante influyeron mucho en la respuesta de los allegados a la pareja.

“Su única amiga en Barcelona era su exsuegra la madre de Gerard Piqué, con la que parece ser que ahora tampoco mantiene demasiada buena relación”.

Definitivamente Miami

Lorena Vásquez reiteró que no son simples rumores el deseo de Shakira de irse de Barcelona, la mueve no sólo su separació, sino también que en la ciudad española “ella no tiene amigos”.

Así que la intérprete de “Pies Delcazos”, “Waka waka” y “Te Felicito” si quiere irse a su mansión en Miami, Estados Unidos, donde se siente segura y sin el acecho de la prensa del corazón.