Pinilla apoya a Cristián de la Fuente que espera que Chile tenga próximos años normales: “Estamos trabajando para eso”

En “Fuera del Área” junto a Mauricio Pinilla, el actor Cristián de la Fuente se refirió a su realidad actual en Chile, luego de la encerrona que sufrió junto a su hija Laura de la Fuente, quien recibió un disparo en una pierna.

“Nosotros estamos acá porque la Laura quiere estar acá. Yo no trabajo en Chile, mis trabajos son Estados Unidos y México. Nosotros vivíamos en Miami, porque nos quedaba cómodo y cerca; para que la Angélica (Castro) pudiera venir a Chile, yo pudiera viajar a distintos lugares, pero yo nunca trabajé en Miami”, contó el actor al exfutbolista.

“Estamos hace tres años en Chile, la Laura quería tratar de terminar el colegio en Chile y la idea era volvernos, pero la pobre el primer año tuvo estallido social, el segundo pandemia y el tercero le pegaron un balazo y quiere quedarse al menos dos o tres años más, que esperemos que sean normales”, dice de La Fuente, a lo que Pinilla le contestó: “estamos trabajando para eso”.

“Chile me queda más lejos, pero la Laura quiere estar acá. Para mí sería mucho más cómodo vivir en Estados Unidos o en México, por problemas de seguridad, a la Angélica y a Laura no les gusta mucho México, es más complicado, menos libre”, aseguró.

“A mí me encanta México, la gente es muy cariñosa, pero me pasa que si la Laura quiere estar acá, estamos acá. ¿Dónde vamos a estar el próximo año? No sé. Ella, por lo menos, quiere quedarse uno o dos años acá, pero después le dije: la vida puede cambiar”, sostuvo.

Los privilegios

El actor aseguró además que la gente le dice que tiene mucha suerte y “me dicen ‘qué rico te envidio la vida”' pero hay una serie de sacrificios, el estar afuera cuando se muere un amigo, perderte una fecha importante, son cosas que duelen, pero la gente ve lo lindo no más, qué privilegios, si el pasto del vecino es más verde, es porque se levanta más temprano, le pone más abono y le dedica el tiempo”.