“Es fuerte para una mamá”: Helhue enfrenta el síndrome del nido vacío

Helhue Sukni comienza a vivir el síndrome del nido vacío y así lo evidenció en su último video de Instagram, donde aseguró que su hija de 27 años se fue de su lado: “Tiene 27 años y se fue a vivir con el pololo, no se fue casada, se fue vivir con el pololo”, explicó bien triste mientras era grabada por su hija a quien llama “Bombona”.

“Estoy media tristona, porque es difícil para una mamá que un hijo se vaya de la casa, pero así es la vida. Uno tiene que ser fuerte y enfrentar los buenos y malos momentos”, agregó mientras hacía “pucheros” por la ausencia de la hija del medio llamada Widad, alias la “Wiwi”.

La idea de verla partir no le gustó nada, porque en el mismo video que subió a la redes sociales reconoció que: “No estaba de acuerdo, pero bueno en definitiva amigos, qué le voy a hacer, hay que aceptarlo, porque la cabra ya tiene 27 años, no iba a obligarla, a amarrarla. Igual tengo un poco de pena”, detalló.

Eso sí, Helhue Sukni admitió que es una buena decisión, ya que su yerno es un buen hombre: “Mejor que haga su vida, tiene que buscar su destino. Por lo menos el cabro es bueno, no es malo el hue…, no toma, no fuma, es sano, estudioso, ingeniero, qué más quiero”. Tras esto mencionó que al final “lo importante es que el cabro es bueno del corazón”, reflexionó. “Pero igual me da pena”, dijo resignada mientras le enviaba puro amor a su hija del medio que claramente se fue para hacer su vida.