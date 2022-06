Esto dijeron los actores de ‘La Casa de Papel’ ante el estreno de la versión coreana

Las expectativas sobre el estreno de ‘La Casa de Papel’ Corea fueron muy evidentes, pero lo que puso a pensar a más de un fiel seguidor de esta historia tras su versión original fue la idea de conocer qué expresaron los actores españoles sobre esta nueva versión que también ha causado furor tras su estreno en Netflix.

Por eso, a través de las redes sociales no hubo quien no se manifestara sobre ello, pues si bien es un remake, no hay quien no haya establecido diferencias o similitudes sobre esta historia que regresó agresiva y un poco más perturbadora. Pero que bien maneja el concepto de su antecesora, por eso, más de uno ha indagado sobre las reacciones de quienes ya hicieron vivir la adrenalina de los más poderosos planes de robo liderados por “El Profesor”.

Pero, la realidad es que hasta ahora, de los integrantes de la famosa banda de atracadores españoles, solo un solo personaje fue capaz de expresar su opinión sobre esta trama que llegó a la plataforma streaming para ofrecer otra visión y otra cultura de entretenimiento para el público.

¿Qué dijeron los actores originales de ‘La Casa de Papel’ sobre la versión coreana?

Tras el estreno de la nueva versión de ‘La Casa de Papel’ el público no solo fue juez, sino también muy crítico sobre el desarrollo de una historia ya contada, pero que vuelve con otros matices para expandir su éxito hacía otras latitudes. Con ello, no solo se consolida esta producción, sino también quienes formaron parte de ella. Sin embargo, hasta la fecha han sido muy pocos quienes han brindado su opinión sobre este proyecto que fue nuevamente apadrinado por su creador Álex Pina.

Hasta ahora, solo el actor Paco Tous, quien interpretó a Moscú, fue el encargado de mostrar su opinión sobre ello. Incluso, éste hizo uso de las redes sociales para interactuar en la publicación de Netflix España para escribir lo que se considera como una opinión muy personal sobre esta nueva versión de la serie que le propinó tanto éxito.

“Enhorabuena”, este fue el mensaje sencillo, claro y contundente de esta estrella que se ha convertido en la única en expresar su emoción ante este proyecto que había sido muy esperado por los fieles fans de esta producción que no deja de sorprender al público. El resto, se ha mantenido en silencio y no ha manifestado ningún tipo de impresión. Y es que muchos creen que sus apretadas agendas de trabajo les impiden estar tan pendientes de las redes sociales.