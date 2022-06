¿Sí va para Piqué? Shakira rompe el silencio sobre su canción ‘Te Felicito’

Shakira y Piqué confirmaron su separación hace semanas, pero aunque no revelaron el motivo, no han cesado los rumores de que se trató de una infidelidad del deportista con una rubia de 22 años con la que se le sigue relacionando.

Por esta razón, los seguidores de la colombiana buscaron pistas que ofrecieran más información sobre su ruptura y fue ahí cuando Te felicito, la reciente canción con Rauw Alejandro, se volvió el centro de atención de todos.

“Me lo advirtieron, pero no hice caso”, “Me di cuenta que lo tuyo es falso”, “Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, “Me tratas como una más de tus antojos”, fueron algunas de las candentes frases que soltó en el tema musical.

Así que las teorías virales de internet empezaron a apuntar al engaño del jugador del FC Barcelona gracias a su letra y otra impactante referencia del videoclip: cuando ella hace el gesto del número 2 con los dedos, que es a su vez una celebración del deportista cuando ha anotado gol y que significa la fecha de nacimiento de ambos: 2 de febrero.

En plan… Pique la engaña , ella lo descubre, saca un single padrisimo y utiliza guiños como el ✌🏻 de la celebración que hace alusión a sus cumpleaños “2 de febrero de 1987/1977”

Shakira, TE AMO 🥹♥️ pic.twitter.com/PgSdbMjeMU — Suhaila✨ (@Suab9722) June 4, 2022

La versión de Shakira sobre Te Felicito

No obstante, la intérprete de Ojos así rompió el silencio para dar su versión sobre este popular tema pop que sigue sonando con más vigencia que nunca, mientras su vida amorosa continúa en la palestra.

“Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres... Tú crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”, dijo la famosa en una entrevista a This Morning sobre lo que la inspiró para componer la letra.

Pese a que no nombró directamente a su expareja, fue claro que el estado de su relación le sirvió para obtener ideas.

“Los creadores del video son mis hijos. Ellos fueron los de la idea. Yo no sabía que hacer. Cuando produzco un video, es como un lienzo en blanco y no tenía idea de qué hacer. Entonces le pedí a mis hijos que cerraran los ojos, escucharan la canción y al más pequeño, Sasha, se le ocurrió la idea: ‘Mami, te imagino bailando como robot’. A Milan se le ocurrió lo del fuego verde. Me encantaron las ideas y lo hablé con el director”, dijo la cantante colombiana.

“No saco nuevas canciones seguido, mi prioridad es pasar tiempo con mis hijos; pero cuando lo hago, me enfoco. Tengo que dedicar tres meses solo para preparar el video”, finalizó.