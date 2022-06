Chris Pratt habla de su nueva miniserie: “Fue una tormenta perfecta de todo lo que quería hacer”

Chris Pratt y Taylor Kitsch son sólo risas. Los actores están en medio de la promoción de la miniserie “La lista terminal” y parecen estar de excelente humor. Eso sí, cuando llega el momento de las preguntas de Publimetro, dejan atrás las bromas y se concentran sólo en la serie que debuta este viernes por Amazon Prime.

En el caso de Pratt es especialmente esperable que ponga toda su atención en esto. Porque la estrella de Marvel y la saga Jurassic Park tiene un doble rol: como protagonista y productor ejecutivo de esta historia que se centra en James Reece, un exmiembro de los Navy Seals que tras sufrir una brutal emboscada tiene como misión el averiguar qué ocurrió realmente en el ataque que lo afectó profundamente en lo profesional y personal.

Pratt cuenta que le gustó mucho el libro en el que está basada la miniserie. “Me encanta la voz del autor, Jack Carr, quien es un ex Navy Seal. Tengo una gran afinidad por esa comunidad y la de operadores especiales: estoy un poco obsesionado con esos tipos. Creo que son geniales. Pensé que el personaje que creó encarnaba todo lo que amo de esa comunidad y estaba buscando producir algo. Estaba buscando llevarlo de un libro a la pantalla y aprender todo lo relacionado con eso, y continuar creciendo como productor”.

Pero este no fue el único factor determinante para el actor de “Parks and Recreation”. “Es un desafío para mí mismo como actor en un género que nunca había hecho, algo que fuera nuevo y fresco para mí como intérprete y fresco para la audiencia que pueden conocer el trabajo que he hecho antes. Fue realmente como una tormenta perfecta de todo lo que quería hacer en un proyecto. Así que lo hice”.

La lista terminal de Prime Video Chris Pratt y Taylor Kitsch

Miniserie

Para el actor de “Guardianes de la galaxia”, el hecho de que se trate de una miniserie es un punto a favor. “Creo que la mayoría de las películas que se hacen en un género, ya sea un thriller, un thriller de venganza o una película de terror son bastante de fórmula. Es decir, tienes que dividirlos en tres actos bastante distintivos y el público ha visto tantos de ellos que ven venir cada vuelta y si no le das la vuelta a todo, de alguna manera el público se aburre”.

En este caso, explica, usaron varios modelos narrativos como es el caso de “Memento” “Sicario” o varias películas de Hitchcock.

“Pero nosotros lo llevamos por un camino diferente de estructura de tres actos a lo largo de ocho capítulos, donde la audiencia puede ser guiada y engañada, y seguir adivinando. Realmente no ven venir los giros y vueltas. Y en ese sentido, nos da una gran ventaja a los narradores para atrapar a la gente con la guardia baja”, explica sobre las bondades de contar con varios episodios de una hora versus un filme tradicional.

Los desafíos

Si bien Pratt admite que fue una labor ardua -”Hay un año y medio o dos años de trabajo de producción que sucede antes de que un actor generalmente descubra que hay un rol a disponible”-, asegura que “fue realmente genial” y cree que el aspecto más desafiante fue sólo hacer calzar los horarios.

Pero no fue lo único difícil. “Fue complejo actuar y producir en algo como esto. Estoy en la mayor parte de la serie y en casi todas las escenas y también preparándolo y sabes ser parte del control de calidad cuando se trata de guiones y el proceso de edición y el proceso de preproducción. Era sólo que era una cantidad monumental de trabajo”.

Para Kitsch, en tanto, el mayor desafío fue entender la brújula moral de su personaje, el excompañero de James Reese, Ben. “Fue un acto de equilibrio a lo largo de todo, desde literalmente el primer momento hasta el último. Fue una línea muy fina”.

Y asegura que todo fue grandioso. “Fue una gran experiencia ir a la guerra con él (apunta a Pratt) y Antoine Fuqua (productor ejecutivo y director). ¿Tenía buena compañía? Obviamente. Además, siempre estás buscando material original, los desafíos que son incluso mayores que tú, en el sentido de simplemente servir a la comunidad militar de los Navy Seals. Por lo que el proyecto tenía y marcó todas las casillas y realmente no me hizo pensar mucho antes de decir que sí”.

Pratt agrega: “Desde el punto de vista creativo, es muy, muy gratificante. Mucho más gratificante que cualquier cosa que haya hecho antes porque creo que obtienes lo que pones en algo y realmente puse mucho de mí, de mi tiempo y de mi energía en este proyecto”.