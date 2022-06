¿Cómo costea sus viajes y volverá a la TV?: Karol Lucero respondió algunas consultas de sus seguidores

Karol Lucero está acostumbrado a compartir toda su vida en sus redes sociales, sobre todo los paisajes que recorre en el mundo. Esta situación ha causado una inquietud en sus seguidores y el empresario no dudó en exponer sus secretos.

A través de su cuenta de Instagram, el exchico “Yingo” confesó cómo costea sus lujosos viajes a Europa, ya que actualmente se encuentra en España.

Mediante la plataforma web, el exlocutor compartió algunas imágenes de su estadía en Madrid y la lista de destinos que recorría en su nueva travesía.

“Agradezco cada uno de los desafíos que ha puesto #Dios en mi camino, no ha sido fácil este último tiempo. Pero aquí estamos, reflexionando, avanzando, aprendiendo, trabajando y proyectando lo que viene…”, escribió en la publicación.

Luego, algunos de sus 2 millones de seguidores empezaron a felicitar a Karol por su viaje, pero también le consultaron sobre cómo costea tales lugares.

“Ahorro de años principalmente, más colaboraciones publicitarias”, confesó su secreto.

Según las palabras de Lucero, los viajes serían uno de los motivos por los cuales no volvería a la TV. “Me preguntan harto cuándo vuelvo a la TV y qué hago. He recibido muchas invitaciones para regresar, pero por ahora estoy viajando y no es compatible con un trabajo estable. Por ahora no está dentro de mis planes volver”, sentenció.