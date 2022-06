Jean Philippe Cretton contó un poco de su rutina con depresión: “No es de flojo, ni de pajero, sólo no se puede”

Han pasado solamente un par de semanas desde que Jean Philippe Cretton confesó que le diagnosticaron depresión. A raíz de esta situación, el animador de CHV decidió compartir con sus seguidores cómo ha sido este proceso y su día a día.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor comentó que: “Hago esta suerte de bitácora, un tanto patética, no para dar lastima o hacerme la víctima como a veces se piensa, sino más bien para ir contando y graficando lo que se siente con esta enfermedad”.

“Hoy no me pude levantar. Tuve que suspender las actividades que tenía que hacer durante el día”, relató sobre este miércoles.

Posteriormente, Jean Philippe relató que esta decisión se debió a que quiso “reservar las energías para grabar ‘PH’ en la noche. Ahí tengo que ponerle todo el ñeque”.

“Sé que voy a salir de esto, sólo tengo que encontrar el fármaco adecuado. Hago esto para ir concientizando de a poco, por si conocen a alguien con depresión o cualquier tipo de enfermedad de este tipo, se podrán dar cuenta que a veces no se puede. No es de flojo, ni de pajero, sólo no se puede”, explicó el animador en las historias de la plataforma.