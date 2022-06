Juan Falcón revela que fue a un casting de película porno china: “Cuando no hay pega, hay que ir a todas”

Juan Falcón fue el último invitado de Pero Con Respeto, el programa de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez, y en donde el actor relató su experiencia tras ir a un casting de una película porno china.

“¿Es verdad que usted hizo casting para una película porno china?”, le preguntó el periodista al intérprete.

“Hay una historia por ahí. Claro, fui a un casting de una película porno china”, partió diciendo Falcón.

Tras esto, recordó que “la última vez que estuve en un programa (Pecados Digitales) conté eso, y después dije que estaba el pololo de una de las invitadas. Se enojó conmigo. La Adrianita Barrientos”.

“Después le tuve que pedir disculpas. Pero enojó, y me dijo: ‘Mis novios todos han sido decentes’”, expresó.

“Se enojó la Adriana. En el programa al aire, me echó la espantada”, afirmó Falcón, agregando que después se acercó a ella “le dije: ‘Era una broma, no la entendiste’”.

El casting en la película porno china

“Cuando no hay pega, hay que ir a todas”, señaló al respecto Falcón.

En ese sentido, indicó que “igual yo estaba viejo, cumplí 57 años, entonces tenía que jugármela. ¿Tú has visto una película porno alguna vez? Es tremendo lo que se ve”.

“Pero al final no quedé”, manifestó el actor, agregando que “yo creo que no se hizo, porque no llegaban las cosas de China) No llegaba nada. Parece que no se hizo. A mí me eliminaron altiro”.