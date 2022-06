Pamela Díaz arremete contra Raquel Argandoña y le envía advertencia: “Le diría que no se case”

Pamela Díaz le respondió a Raquel Argandoña a través de un live de Instagram junto a Nacho Gutiérrez, luego que la “Quintrala” hablara en Zona de Estrellas sobre la vida amorosa de “La Fiera”, asegurando que en 2014 tuvo un “touch and go” con Marcelo Salas.

“La Raquel ha hablado más de la cuenta en varios problemas, que son los programas donde trabaja. Primero, quiero decir que no soy amiga de la Raquel; segundo, ella no sabe nada de mi vida privada, somos buenas conocidas, compañeras de trabajo en un momento de ‘Las Indomables’”, señaló al respecto Díaz.

Al respecto, “La Fiera” afirmó que “en su cabeza, en el mundo de Raquel porque no es el mío, dice que yo estuve muy enamorada de alguien y que yo no me fui al sur, que es Rodrigo Wainraigth que dijeron, pero yo con Rodrigo terminamos hace 12 años; está feliz con la Domi (Gallego), tienen hijos, está en otra. No tengo por qué meterme en cuestiones y nada qué ver lo que dice”.

Tras esto, indicó que “no a lugar. Es como si yo me pusiera a hablar de gente que se agarró la Raquel, tendría que tener una lista gigante y no voy a andar hablando tonteras”.

Posteriormente, expresó que “¿sabes lo que me pasa con la Raca? Que a veces encuentro que es bien desubicada, porque tirar comentarios, por último que me pregunte, nunca me ha preguntado si es que es verdad ciertas cosas que dice. Por ejemplo dijo el otro día que yo tuve un tema con Viñuela y yo nunca he salido con Viñuela y a mi Viñuela me cae increíble”.

La advertencia a Raquel Argandoña

Tras esto se refirió a Félix Ureta, la pareja de Argandoña. “A mí me llegó un rumor, de que su pareja actual, ¿Cómo se llama la pareja actual de la Raquel? Yo le diría que no se case, yo le diría que no se case”, señaló.

Ante esto, Gutiérrez le preguntó por qué decía eso. “Yo tengo una amiga a la que le escribe, pero digo ‘¿para qué me voy a meter en atados?, ¿debería llamar a la Raquel y decirle?”, respondió Díaz.

“Luego de esto, indicó que “también es rico ida y vuelta Raquel, si se supone que nos gusta la tele. Vamos con otro tema”.

“Dejaste la cagada y ahora vai con otro tema”, le replicó Gutiérrez. “Si a ti te molestan o te huevean como se dice vulgarmente, yo lo acepto, pero también tienes que recibir de vuelta. Y esto, como dice ella, es sin llorar”, remató Pamela.

