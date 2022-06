Pedro Almodóvar dirigirá un western inspirado en Brokeback Mountain protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal

El multipremiado director y escritor español Pedro Almodóvar se encuentra trabajando en varios proyectos actualmente y, según el mismo compartió, uno de ellos se centrará alrededor de dos personajes masculinos, muy al estilo de Brokeback Mountain, y será protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Aunque es más conocido por sus producciones de habla hispana, el director ya se ha ido estando haciendo más espacio en Hollywoord y se encuentra produciendo Manual para mujeres de la limpieza, una adaptación de los cuentos de Lucia Berlin donde se espera que trabaje junto a Cate Blanchett en su primera producción en inglés.

Ahora, Almodóvar reveló que está preparando una peculiar respuesta a Secreto en la montaña, la cinta protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal y que es reconocida por ser una de las cintas con temática LGBT+ más famosas.

Será un cortometraje

Este nuevo proyecto, llamado Strange Way of Life, retomará el tema western y tendrá a dos grandes actores al centro. En entrevista con Indiewire, el director reveló los detalles sobre este cortometraje que está próximo a dirigir donde Ethan Hawke interpretará a un sheriff llamado Jake y Pedro Pascal dará vida a un pistolero llamado Silva.

“Los dos no se han visto en 25 años. Así que uno de ellos viaja a través del desierto para encontrar al otro. Habrá un enfrentamiento entre ellos, pero en realidad la historia es muy íntima. Quiero decir, la masculinidad es uno de los temas del filme.”

El director admitió que existe una conexión con Secreto en la Montaña, cinta que le pidieron dirigir, pero que él rechazó porque sabía que no podría trabajarla a su manera: “La relación entre esos dos tipos es animalista. Era una relación física. El golpe de la película llega cuando tienen que separarse, y Heath Ledger descubre que no puede pensar en dejarlo. Es un fuerte descubrimiento. Pero hasta ese momento es animalista, y para mí era imposible tener eso en la película porque era una película de Hollywood. No podías tener a estos dos tipos follando todo el tiempo. [Este nuevo corto] Podría ser como mi respuesta a Secreto en la Montaña.”

Strange Way of Life comenzará su filmación en agosto ahora que las agendas de ambos actores quedaron libres para el proyecto.