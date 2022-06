Suegro de Christiane Endler aseguró que la futbolista junto a su pareja buscan agrandar la familia: “Están en eso”

Este martes, el cantante Marco Antonio Orozco, más conocido como Cristóbal, estuvo como invitado en el programa “Más Vivi que Nunca”, en donde habló de su vida personal y eso incluyó a su hija y esposa de Christiane Endler, Sofía Orozco.

En la conversación, el talento habló sobre la seleccionada de “La Roja”, quien fue elegida por la mejor arquera del mundo.

“Qué te puedo decir… Es una hija más. Es tan bella, tan de bajo perfil. Tiene un corazón tremendo y pertenece a una familia muy unida. Yo dije en Las Últimas Noticias que iba a dar una sola entrevista, y dije que me sentía el suegro más orgulloso del mundo”, empezó a decir con emoción.

Luego, comentó sobre la relación que tiene Endler con su hija, donde reveló que “a lo mejor es mi profesión que me dio la capacidad para entender que el amor es uno solo, y hay que cultivarlo independiente que sea entre dos damas o dos hombres. Para mí, con mi mujer… ellas se quedaron calladitas porque pensaron que yo no iba a reaccionar bien”.

“Yo no soy un tipo básico. Comprendo todas las posiciones que existen en el mundo. ¿Cómo no iba a estar feliz yo cuando le vi la cara a mi hija de felicidad y alivio?. Dije ‘Sofía, ¿tú no me conoces todavía?’. Soy tu padre, y si se quieren, vamos para adelante”, añadió.

La igualdad en Chile

Durante la estadía del cantante en el programa de TV+ también se dieron el tiempo para hablar del matrimonio igualitario en Chile, a lo que Cristobal aseguró que “la igualdad ahora está más presente en Chile y les he preguntado si se quieren casar aquí. Ellas dicen que por supuesto”.

“No le hacen daño a nadie, son felices, pueden vivir el amor, y uno como padre solo quiere que sus hijos sean felices. Eso es lo más importante”, destacó.

Finalmente, y algo que el panel del programa quería saber, era si la pareja tenía intenciones de agrandar la familia y convertirse en mamás.

“Están en eso”, confesó el suegro de Endler.