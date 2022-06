¡Todas merecemos un Messi!: El futbolista presume a su esposa Antonela Rocuzzo y prueba que es el esposo perfecto

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y del deporte, no solo por su romántica historia de amor de más de 10 años juntos, sino también por la complicidad que irradian en cada una de sus apariciones, con lo que demuestran que son la pareja perfecta.

La pareja argentina se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Ibiza junto a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, más otros familiares y a través de sus redes sociales han compartido parte de lo que ha sido su aventura, antes de que el jugador regrese a la pretemporada con el PSG.

Sus vacaciones se unieron a la celebración del cumpleaños de Messi número 35 el pasado 24 de junio, por lo que la han disfrutado en grande. Sin embargo, fue un particular vídeo colgado por La Pulga el que se volvió viral por los encantos de su esposa.

El vídeo en el que Messi presume a Antonella Roccuzo

Mientras la modelo disfrutaba de un show de David Guetta, Messi se encargó de admirarla al grabar su sensual baile para luego postearlo en sus historias de Instagram.

En el evento nocturno se encontraban otro de sus compañeros como Luis Suárez, Cesc Fábregas, Ferran Torres y sus respectivas parejas.

El audiovisual de Roccuzzo disfrutando la noche se volvió viral rápidamente no solo por sus pasos, sino porque muchos usuarios destacaron lo enamorado y feliz que luce el astro del fútbol a su lado.

Ambos han demostrado que el paso de los años ayuda a fortalecer una relación si se sabe cultivar con amor, admiración y unión.

“Quien pudiera ser Antonela Roccuzzo, perfecta y amada por el mismísimo Messi!!”, “Anhelo en mi vida a alguien que me presuma y me quiera como Messi a Antonela”, “Si mi relación no es como la de Antonela Roccuzzo y Leo Messi yo no quiero nada”, “Messi ama mostrar la belleza de Antonela. No te conformes con menos reina”, comentan en las redes sociales.