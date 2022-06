“¿Agente Topo 007?”: Sergio Chamy protagoniza nueva campaña internacional

“My name is Chamy, Sergio Chamy” será la frase de “007: Quantum of Solace” que utilizara el actor en la nueva campaña internacional filmada en el Desierto de Atacama, en donde el conocido “Agente Topo” volverá a la pantalla.

Chile Creating Future Everywhere es nombre de la iniciativa que busca mostrar nuestro país en la voz de agentes globales desde diferentes aristas, entre ellas la cultura, la ciencia y el deporte.

Deportistas chilenos y la voz del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama o Al Gore, estarán presentes en esta producción, que busca mostrar que nuestro país está presente en todas partes.

“Es una aventura nueva para mí. Me ha tocado estar en otros eventos audiovisuales, pero una campaña para salir al extranjero es algo nuevo. Me siento orgulloso de haber sido elegido”, expresó Sergio Chamy sobre la campaña.

“Un evento así es una oportunidad, uno tiene que poder dar a conocer su país, mostrar el talento, la creatividad, y todas las maravillas que tiene Chile. Cuando a mí me llaman, yo voy”, complementó.

El actor fue elegido porque “nos permite llegar a nuestras audiencias en un formato novedoso y lúdico, y a la vez transmite un mensaje muy claro: Chile hoy está presente en todas partes en la cultura popular internacional”, explicó Constanza Cea, directora ejecutiva de Imagen de Chile.

Cabe destacar que este proyecto fue dirigido por el director de cine y televisión chileno Nicolás Acuña Fariña, y busca posicionar a diferentes personajes como agentes de cambio, creadores de nuevas formas de pensar y aportar al planeta.

El material ya empezó a ser difundido en todos los rincones del mundo en tres diferentes idiomas (castellano, inglés y portugués), y se espera que sea visto por 7 millones de personas.

Acá te dejamos la nueva misión del “Agente Topo”: