Bomba Fica le mandó un mensaje a Cristián de la Fuente: “Es un mito pensar que en este país los pobres son pobres porque son flojos”

Bombo Fica quiso sumarse a los rostros del espectáculo que se han ido en contra de los dichos de Cristián de la Fuente en relación a los “privilegios”. El humorista aprovecho sus minutos en pantalla en Zona Latina para mandar un mensaje al actor.

Recordemos que hace solamente un par de días, el comunicador fue protagonista de discusión política en el programa “Sin Filtros”, en donde aseguró que “el problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quiere que se las regalen. No tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismo”.

A raíz de esta situación, el humorista comentó que: “Escuché en una entrevista a un personaje de televisión que dijo que en este país había pobres que eran pobres porque eran flojos. Con mi padre y mi madre fuimos siempre pobres, y el único legado que nos dejaron fue la educación”.

Posteriormente, Daniel Fica expuso su vida personal como ejemplo: “Yo tuve la suerte de poder desarrollarme en el ámbito artístico y pude saltar barreras que ellos no pudieron, y no porque no quisieran o no se levantaran temprano, sino porque no habían oportunidades”.

Finalmente, enfatizó en que: “es un mito pensar que en este país los pobres son pobres porque son flojos. No, son pobres porque no están dadas las oportunidades para que algunos lleguen y logren los objetivos que quieren en sus vidas”, sentenció.