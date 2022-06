Daniel Fuenzalida recordó de mala forma su paso por “Primer Plano”: “Podría haber caído en una depresión”

Daniel Fuenzalida ocupó unos minutos de su programa en TV+ para hablar sobre su pasado en la televisión chilena, en donde destacó su participación en “Primer Plano” y aseguró que no fue su mejor experiencia.

Mediante una conversación con el panel de “Me Late”, el animador reflexionó sobre los dichos de Jean Philippe Cretton sobre padecer depresión.

A raíz de esto, el periodista regresó al 2014 donde era parte del exespacio de farándula junto a Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro.

“Yo me siento representado con Jean-Philippe de una manera, por lo que me ocurrió en 2014, no con una depresión y no estaba consumiendo, ya estaba rehabilitado, llevaba 6 años sin consumo, pero me pasó precisamente en Chilevisión”, relató el animador.

“Cuando el viernes tenía que ir a Primer Plano para mí era un suplicio, porque yo llegaba, y no por las personas, debo ser súper claro, pero no lo pasaba bien”, confesó Fuenzalida.

Posteriormente, aclaró que “no tiene que ver con una cuestión de consumo, de lugares y cosas que he contado de una u otra manera, de ese Chilevisión en Inés Matte Urrejola, y lo otro era porque yo sentía que no aportaba al programa”.

“Imagínate, el viernes era Primer Plano y el jueves empezaba con un dolor de estómago, y ese día me levantaba como Jean-Philippe, decía ‘chuta, tengo que ir, me voy a tener que poner la corbata y para qué, si no aporto”, reflexionó.

Finalmente, el animador comparó esa situación con la actualidad de Jean Philippe: “Era una cuestión mía, yo no sabía quizás participar en el panel, pero lo pasaba mal, y podría haber caído en una depresión, porque no me gustaba ir, y a lo mejor es lo que le está pasando a Cretton”, concluyó.