Desempolvan entrevista donde Carmen Gloria Arroyo confiesa qué famosa la trató de rasca

Fue hace un par de semanas cuando Carmen Gloria Arroyo desclasificó en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar” la mala experiencia que tuvo con compañeras en ese mismo canal, porque la miraban raro y trataban a su programa de “flaite”. Sin embargo, en la Entrevista Canalla del medio The Clinic, La Jueza confesó qué famosa la trató de rasca.

Si bien, la entrevista fue realizada hace más de un mes atrás, fueron los ágiles del programa Me Late quienes desempolvaron la inédita confesión, que había pasado desapercibida.

El periodista Roka Valbuena le consulta directamente si la animadora Francisca García Huidobro la trató de rasca, a lo que ella respondió sin dudar un solo segundo que “sí, porque yo no pertenezco a la clase social que seguramente ella pertenece y no es ninguna mentira”.

Ante la consulta, qué clase social pertenece Francisca, señaló que “me imagino que a una superior a la mía para que me califique de rasca”, respondió. Agregando que, ella es “clase media baja. Mi papá era carabinero y mi mamá dueña de casa”.

Si bien, reconoció que no tiene ningún conflicto con García Huidobro “si la veo la voy a saludar, no tengo ningún problema”, pero aseguró que “no pretendo ser su amiga...lo que tenía que decirle se lo dije en su minuto, de la misma forma que lo dijo ella, a través de los medios”.

Finalmente, cerró el tema señalando que el clasismo se acabó en la pantalla, pero no en la interna, porque “Chile es un país clasista”.

“Yo no integraba el grupo”

El tema hacia su persona y programa salió a la luz cuando estuvo de invitada en “Podemos Hablar” y le confesó a Jean Philippe Cretton que lo había pasado mala en CHV.

“Yo no integraba el grupo… Y para que seamos bien honestos, durante mucho tiempo mi programa fue calificado de flaite y yo por conducirlo era de la misma especie. Y yo creo que muchos aún lo siguen pensando, aunque hoy día tienen conciencia social”, lanzó.

A pesar de esta situación, la profesional sigo enfocándose en su labor como abogada: “Principalmente era esa la razón y las cosas que se opinaban de mi, poco y nada me importaba porque yo no aspiraba a tener una categoría social estando ahí, si no que aspiraba a hacer bien mi pega”.

“Tuve que salir a defender el programa muchas veces y no me arrepiento en lo más mínimo”, añadió y que también hubo burlas por los disfraces de las personas que asistían a “La Jueza”.