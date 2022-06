“Existe una admiración mutua”: Claudio Castellón revela detalles de su pololeo con Luz Valdivieso

El actor Claudio Castellón dio a conocer nuevos detalles de su pololeo con Luz Valdivieso, en entrevista con el medio de espectáculos TiempoX, señalando que se están dejando encantar y disfrutando de los primeros meses de romance, tomándose todo con mucha calma, pasito a pasito.

“Estamos muy contentos, existe una admiración mutua”, confesó el integrante de la teleserie de Mega “La ley de Baltazar”, respecto al pololeo que se confirmó en febrero de este año.

Poco a poco la pareja se ha ido mostrando en redes sociales, dando a conocer que el romance va viento en popa, disfrutando y aprovechando cada momento que tiene para regalonear.

“Lo primordial es siempre la tranquilidad y el bienestar de nuestros hijos. Estamos disfrutando del proceso con mucha calma y dejándose encantar, porque es una etapa linda”, señaló el oriundo de Concepción.

Además, comentó los panoramas favoritos que tienen como pareja, que incluye deporte, estudio y salidas a la playa.

“Una copa de vino, estudiando nuestros guiones y, cuando se puede, pegarnos una escapada para la playa”, comentó, aunque reconoce, que ha tratado de inculcarle su pasión por el deporte al aire libre y subir al cerro, pero para Valdivieso no siempre es el mejor panorama.

“Yo le contagié el panorama del cerro...Soy buenazo para eso, ella no tanto. A mí me gusta mucho hacer deporte al aire libre, y cuando me doy cuenta que llueve, que no hay tanto smog, trato de hacerlo. Con la Alicia (su hija) igual lo hago. Si no me acompaña la Luz, me acompaña la Alicia y así”, agrega Claudio Castellón.

“Un exitazo”

Además, como buenos profesionales aprovechan de estudiar los guiones y ven sus respectivas actuaciones en las teleseries donde participan.

“Cuando nos juntamos las vemos, porque en la noche repiten ‘La ley de Baltazar’ y he visto ‘Hasta encontrarte’ cuando he estado en Santiago. Me encanta, encuentro que es una tremenda teleserie, está inspirada en un hecho real y eso le da mucho más peso a la historia. Tiene un tremendo elenco y reúne todas las características para ser un exitazo”, finalizó.