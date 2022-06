Gianella Marengo contó los motivos por los cuáles se fue de Chile: “El daño, la inseguridad y el miedo me invadían”

Gianella Marengo hace bastante tiempo que decidió abandonar Chile y vivir en Italia, pero nunca compartió los motivos por los cuales decidió radicarse en otro país. Sin embargo, y debido a un hecho de violencia ocurrido en la comuna de La Reina, la influencer decidió dar sus razones.

Todo comenzó el 2017, cuando la exparticipante de “Aquí se Baila” fue víctima de un portonazo, el cual le dejó heridas físicas y consecuencias psicológicas hasta la actualidad.

“Por esta razón me fui de Chile. Nunca lo había dicho, quizás sólo a mis cercanos que lo saben perfectamente. Aún no supero este portonazo que me hicieron en el 2017, gracias a Dios, no estaba con mis perros en el auto (...) El daño, la inseguridad y el miedo me invadían hasta el día de hoy”, señaló a través de su historia de Instagram, donde compartió la noticia de la mujer que sufrió el robo de su mascota.

Aunque ya han pasado cinco años de este hecho, la modelo aún no supera este traumático hecho: “La semana pasada tuve mi primera sesión con el psicólogo para poder superar esta etapa de mi vida, que me di cuenta que aún no superaba”.

“No saben el dolor que me da ver esta imagen, se me parte el alma porque esa sensación debe ser la más tremenda que alguien pueda sentir”, añadió.

Luego, compartió algunas imágenes de los moretones y heridas de aquella ocasión: “Esto fue producto del tirón de la cartera cuando me bajaron del auto. El mismo día de portonazo”, contó Marengo.

“Nunca había mostrado esto, pero es parte de mi catarsis”, precisó.

Finalmente, Gianella envió un mensaje a sus seguidores: “Entreguen siempre todo, yo no lo hice así y me empujaron y me resbalé un par de veces con la cartera que tenía en la mano y no quise soltar, hasta que nos llevaron todo”, concluyó.

Gianella Marengo | Fuente: Instagram