José Antonio Neme tras robo de chihuahua en La Reina: “La única manera que me quiten un perro es que me maten”

Este jueves en el matinal “Mucho Gusto” hablaron sobre el robo de un chihuahua de 11 años en la comuna de La Reina, y uno de sus panelistas, José Antonio Neme, compartió lo que haría en esta situación.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, en donde una señora fue atacada por tres sujetos armados mientras se encontraba paseando a su mascota para que pudiera orinar.

Esta situación enfureció a José Antonio Neme, y por eso se tomó unos minutos de la pantalla chica para expresar su enojo y mandarle un mensaje a las autoridades sobre la falta de seguridad en nuestro país.

El animador señaló que durante estos días ya no se puede salir tranquilo a la calle, ni siquiera con los amigos de cuatro patas y que cuando lo hace “ando saltón y tengo una serie de protocolos” para los paseos con sus canes y aseguró que los tiene muy bien protegidos.

En la misma línea, señaló que si se enfrenta a esta situación: “Yo no tengo problemas en hacer frente al problema, porque seamos claros a mi ya trataron de robar un perro y yo le dije al tipo, me vas a tener que matar....Ustedes saben que no ando con chicas”, señaló para recordar el asalto que sufrió hace meses donde intentaron robarle a su mascota.

Finalmente, y tras la situación que se vivió en la comuna de La Reina, comentó que:”Yo no voy a entregar un perro, a mi - y lo digo de verdad, a lo mejor el CNTV nos va a cursar una multa- pero a mi para quitarme un perro, me tienen que matar, yo lo digo honestamente... Y yo le digo a los delincuentes a mi me ven paseando un perro y me lo quieren quitar, a mi me meten un tunazo, porque yo no voy a entregar un perro...La única manera que me quiten un perro es que me maten así de simple, porque para mi son mis hijos, no sé ustedes lo harían con sus hijos”, sentenció el animador.