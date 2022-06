“No puedo chiquillos”: Jorge Caraccioli impacta en The Voice tras renunciar sorpresivamente a la competencia

Jorge Caraccioli sorprendió en el último capítulo de The Voice Chile, el programa de Chilevisión, al renunciar a la competencia debido a motivos de salud.

El artista se iba a medir a Carolina Rosinelli en los knockouts, en donde ella interpretó Creo en Mí de Natalia Jiménez.

Captura CHV

Tras esto, Julián Elfenbein presentó a Caraccioli, señalando que iba a cantar Lo que un día fue, no será de José José.

Sin embargo, al momento de pararse sobre el escenario, el músico sorprendió a todos al anunciar su renuncia al programa.

Las palabras de Caraccioli

“Buenas noches, queridos amigos. Desgraciadamente, me tengo que retirar de esta competencia”, señaló el reconocido cantante de jazz.

Luego de esto, detalló que “estoy muy enfermo de la garganta y en una competencia de este nivel, uno tiene que estar al 100%, y yo no lo estoy”.

“La verdad es que cuando un futbolista tiene un desgarro no puede jugar y yo no puedo cantar, tengo muy enferma mi garganta. Necesito dos semanas para recuperarme, por lo tanto que por respeto a ustedes, al público, al jurado, a toda la producción de este programa, he decidido dar un paso al costado con mucha pena”, afirmó visiblemente emocionado.

“No puedo chiquillos, no me da la garganta”, remató Caraccioli.

Tras esto, agradeció al equipo del programa, siendo abrazado por Gente de Zona. Posteriormente, explicó que sufre de una faringitis aguda.

Captura CHV

“Esta es una competencia, pero no necesitas de esto. Eres un maestro Jorge Caraccioli y has tenido la humildad de regalarnos tu música y tu talento”, afirmó finalmente Elfenbein, despidiendo al músico.