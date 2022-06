Se pudrió todo: Aseguran que pololo de Raquel Argandoña “coquetearía” con otra mujer

Esta tarde de miércoles, en el show de la farándula Me Late (TV+), comentaron y quedaron tanto o más impresionados de lo que podría estar Raquel Argandoña al escuchar esta información. Mientras analizaban una reciente transmisión que Pamela Díaz hizo a través de sus redes sociales, se percataron que la Fiera contó una tremenda noticia farandulera que podría dejar a Raquel Argandoña medio “tiritona”.

Todo, porque la morena reveló que Félix Ureta, pololo de Raquel Argandoña, estaría coqueteando con una de sus amigas y le enviaría provocativos mensajes a su celular. La Fiera habló del tema en un live que realizó junto a Nacho Gutiérrez, quien quedó de una pieza cuando escuchó la información que seguramente ya tiene que haber llegado a oídos de la diva chilena que lleva años en televisión.

La Fiera habló se atrevió a hablar de Argandoña cuando recordó que la mamá de Kel Calderón también se dedicó a comentar sobre los romances de la morena. Algo que claramente le molestó y así lo hizo saber, contando la tremenda revelación que aún espera la reacción de la mujer que interpretó a “La Quintrala”.

“A mí me llegó un rumor, de que la pareja actual, ¿cómo se llama?... Yo le diría que no se case, le diría que no se case (...) yo tengo una amiga a la que (Félix Ureta) le escribe, pero digo ‘¿para qué me voy a meter en atado?, ¿debería llamar a la Raquel y decirle?’”, fueron parte de las declaraciones de Pamela Díaz.