Selena Gomez y Cara Delevingne se vuelven viral con fogoso beso

La cantante Selena Gómez y la modelo Cara Delevingne protagonizaron uno de los vídeos más virales del momento, por una candente escena en la exitosa serie ‘Only Murders in the Building’, de Star+, la cual estrenó la segunda temporada y está dando bastante de qué hablar.

En la producción, Cara le da vida a la dueña de una galería de arte quien inicia un romance con el personaje de Selena, Mabel Mora. A pesar de que ya habían compartido distintas escenas juntas no se habían dado un beso en pantalla, por lo que la escena causó un gran impacto y sus fans han enloquecido.

Selena y Cara son grandes amigas en la vida real, sin embargo más de uno ha sospechado de un posible romance.

“Fue increíble que las dos ya se conocieran y se sintieran cómodas juntas”, declaró John Robert Hoffman, creador de la serie para Variety.

Cara Delevingne opinó sobre su beso con Selena Gomez

Tras volverse viral la romántica escena, Delevingne, ofreció una entrevista para E! News, en donde explicó qué fue lo que sintió al grabar esta escena con una de sus mejores amigas.

“Fue divertido aunque histérico, son cosas que se dan cuando conoces a alguien tan bien… ¿A quién en el mundo no le gustaría besar a Selena?... Ella es brillante, es una de mis actrices favoritas con las que he trabajado”, expresó.

Algunos internautas consideran que a Cara se le puede ver durante el beso actuando muy natural, mientras que Selena mostró un poco de incomodidad, pero al final causó el impacto que la producción buscaba.

Ante los distintos comentarios la intérprete de Love You Like a Love Song expresó que Mabel estaba “reprimida”, y que no es “porque esté avergonzada ni nada, sino por su trauma. Tiene grandes dificultades para tener intimidad con hombres, mujeres… Está realmente decidida a evitar que esas cosas la definan”.