Web-Weaver, el primer Spider-Man LGBTQ+, es presentado por Marvel como la próxima variante en el Spider-Verse

Bienvenida una nueva variante de Spider-Man en el Spider-Verse: es Web-Weaver, el primer arácnido LGBTQ+. El personaje fue presentado por Marvel Comics este mes, en el marco del Día del Orgullo Gay.

Diseñado por Kris Anka, Web-Weaver forma parte del Edge of Spider-Verse, una serie de cinco números que se lanza en agosto.

Cada número, según explica CBR, cuenta con tres historias separadas que incluyen variantes como Spider-Man, Spider-Man Noir y Spider-Mobile, junto con Web-Weaver.

Portada de Web-Weaver, el primer Spider-Man LGBTQ+

Además de la nueva representación homosexual, harán su debut Hunter-Spider (de Kraven the Hunter), un Tiranosaurio que lanza telarañas y Night-Spider, de Felicia Hardy / Black Cat.

Los cinco números se convertirán en un final épico, The End of the Spider-Verse, que Marvel Comics publicará a finales de 2022. Además de Foxe, escriben Mark Bagley, Dan Slott, Alex Segura y Karla Pacheco.

“La vanguardia del Spider-Verse te trajo a Spider-Gwen y Peni Paker. Este borde final te presentará a algunos de los personajes más importantes en el futuro del Spider-Verse… pero también cortará el hilo final de la web”, es parte de la sinopsis de Edge of Spider-Verse, publicada por Polygon.

Así nació Web-Weaver, el Spider-Man LGBTQ+

Steve Foxe, escritor de Edge of Spider-Verse #5, dio a conocer la imagen del primer Spider-Man gay de Marvel. “Algo de lo que me di cuenta inmediatamente cuando concebí a Web-Weaver es que no puede, y no debe, representar a TODOS los hombres homosexuales”.

Ahondó en su reflexión: “Ningún personaje puede hacerlo por sí solo. Su identidad femenina intrépida es fundamental para quien es él, pero no es la HISTORIA… ¡que puedes experimentar por ti misma en septiembre!”.

Anka, el diseñador del personaje, se basó en McQueen y Mugler como inspiración. “Finalmente, se combinó con este look”, escribió en su cuenta de Twitter. “Lancé una amplia red para los diseños originales, mientras también miraba arañas nuevas y únicas que Steve (Foxe) había recomendado”.

Web-Weaver, el primer Spider-Man LGBTQ+

El dibujante también creó otros personajes, como Night-Spider, además de vestuario para Across the Spider-Verse, la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse, que llegará a los cines el 2 de junio de 2023.

La portada es de Josemaria Casanova.

No se ha dado a conocer la identidad del personaje, el rostro sin máscara. Pero sí su historia.

Es la de “un diseñador de moda no tan apacible en Van Dyne, (que) obtiene poderes de araña y nos muestra un tipo muy diferente de Spider-Slayer”.