¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos? Fans sospechan que se han dado una segunda oportunidad

A principios de año trascendió que William Levy había finalizado su matrimonio con Elizabeth Gutiérrez, tras 19 años de relación y dos hijos en común. En medio de la especulaciones sobre su ruptura se habló de infidelidades del actor detrás de cámaras.

Mientras que Levy había sido el primero en pronunciarse al respecto en redes sociales, terminó por borrar sus declaraciones. Fue Elizabeth quien habló en el podcast “En defensa propia” sobre “no aferrarse a nada”.

“Todos los días es una decisión. Con el tiempo vas madurando, no te aferras a nada. Estás viviendo el momento y estás disfrutando, mañana, ¿quién sabe qué pasará?” respondió tras ser cuestionada sobre William.

Ahora, los fans han descubierto que los actores han estado publicando mensajes sospechosos en sus redes sociales que hablan sobre “perdonar”, “soltar” y “sanar”.

Al parecer el viejo refrán “Donde hubo fuego cenizas quedan” está cobrando sentido con este par ya que podrían estar en medio de una reconciliación.

En su perfil de Instagram, Levy ha estado publicando mensajes como: “¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente”.

Asímismo escribió en unas historias: “Con el tiempo aprendí que hay que creer en los hechos, no en palabras. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras”.

“Muchas veces me preguntan .... William, si tienes la oportunidad de regresar el tiempo cambiarías algo ? Mi respuesta es simple... Lo que hagas en la vida, hazlo con tanto amor en tu corazón, que luego sin importar el resultado no quisieras hacerlo de ninguna otra manera. Recuerden que nunca vamos a tener una vida perfecta, pero si podemos llegar a tener una vida llana de momentos perfectos. Love you all ...... que tengan un sábado lleno de momentos perfectos”, se lee en una fotografía.

Por su parte, Gutiérrez también parece muy inspirada, escribiendo reflexiones sobre “sanar heridas”. En unas publicaciones se lee: “Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí” y “rezo a Dios para que cure lo que sea que duela”.

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres.. Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos.. no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona.. no lo agradezco!!.. el es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar..todos los días... deseo siempre lo mejor para el.. amor.. mucha salud, felicidad.. con o sin mi..”, escribió la modelo en un comunicado tras el anuncio de la separación.

Si bien todo apunta a ser una coincidencia, los fans no pierden la esperanza de que al menos están limando asperezas después de todo, tienen hijos en común por los cuales ver.

Se conocieron en 2002 y se convirtieron en una de las parejas más asediadas del espectáculo latino. En 2006 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Christopher Alexander y cuatro años más tarde llegó Kailey Alexandra. Ambos ya son todos unos jóvenes y han dejado claro que heredaron lo mejores genes de sus padres.