Christian Bale: “‘Thor: amor y trueno’ es mucho más emotiva que lo que había anticipado”

En cuanto Christian Bale escucha que esta entrevista es con Publimetro Chile, el actor saluda y recuerda unas antiguas vacaciones: “Estuve un poco de tiempo en Chile. Mi esposa y yo viajamos como mochileros de arriba a abajo desde Santiago hasta Torres del Paine. Eso fue en 2003″, dice y luego agrega; “Fue hermoso. Estuvimos en Chacabuco y por todos lados”.

Tras eso, el británico comienza a hablar de “Thor: amor y trueno” y su rol como Gorr, el carnicero de dioses. Un personaje que, según comentó el director Taika Waititi, está siendo considerado como el mejor villano de Marvel hasta ahora. “Es muy emocionante escucharlo, ¿no? Y es muy buena compañía con los villanos con los que estoy familiarizado, al menos, del Universo de Marvel, así que eso es increíblemente bueno”, dice Bale y luego se vuelve un tanto escéptico; “No estoy muy seguro de quién exactamente ha estado votando sobre eso”.

En cuanto a las expectativas del público y las suyas, comenta: “Sé que la audiencia realmente quiere que salga la película, pero no siento competencia con esos otros actores, son actores increíbles y no siento presión porque es un poco tonto, en realidad. Realmente no pienso demasiado en eso y cada espectador tiene su propia opinión. Yo creo que es un personaje realmente atractivo, pero en cuanto a ‘el mejor’... Tienes que haber visto todas las películas para saber eso y ciertamente yo no lo he hecho”.

Armando a Gorr

En cuanto a la creación del personaje, que incluyó revisar el guión y conversar con Waititi -quien además de dirigir fue guionista y prestó su voz al proyecto-, el ganador del Oscar desmitifica el proceso respecto al trabajo de su voz y sus gestos.” Pruebas distintas cosas, pero creo que la gente se sorprendería al saber el poco tiempo que hay incluso con calendarios de producción tan extensos como este. Yo llegué al final y no tienes mucho tiempo. Tienes tu locación y debes estar ahí, grabas y eso es. No es como que tienes días y días: tienes minutos para planear, elegir e ir con eso”.

Bale, quien a ratos tartamudea, cuenta que tuvo al videoclip de “Come to Daddy” de Aphex Twin y a la cinta “Nosferatu” como referencia. “Cada director te da las reglas que tienes que cumplir. Luego haces pruebas, ves cómo todos lo reciben y mucho de eso termina en el piso de la sala de edición. Ese es el proceso. Pero terminamos con una película realmente magnífica que tiene personajes fantásticos, gran humor, muy divertida, pero también conmovedora”.

En la película que debuta el jueves 7 se muestra cómo Thor (Chris Hemsworth) combate a este oscuro personaje con ayuda de Valkiria (Thessa Tompson), Korg (Waititi) y un amor del pasado: Jane Foster (Natalie Portman), quien reaparece con un gran secreto.

El Gorr de Bale se diferencia de otros villanos de Marvel porque en lo físico no se apoya fuertemente en las prótesis o el CGI. De hecho, tiene una imagen más humana que lo que se ve en el cómic. “Me encantaría decir que eso fue mi decisión. En el cómic original tiene dos cosas medio fálicas que salen de los costados de su cabeza -con Taika los llamábamos de un modo más vulgar-, y viste una especie de ropa interior reveladora: mi primera pregunta fue si iba a usar eso”.

La idea tras este look que se ve más humano tiene una razón. “Queríamos a alguien que, más allá de la masacre sedienta de sangre en la que está empeñado y que disfruta -como su nombre sugiere-, queríamos algo, quizás estoy exagerando, que fuera cercano o al menos comprensible en él”, dice el actor que comenta sobre el resultado: “Tienes a este personaje malvado metido en medio de este humor de Taika, pero creo que hay una real sinceridad hermosa y la película es graciosísima, pero mucho más emotiva que lo que había anticipado y eso se debe a su talento”.

La locura del set

El intérprete que anteriormente fue un superhéroe de la mano de la trilogía Batman de Christopher Nolan, comenta que para él “entre más locura, locura bien motivada, haya en el set, es mejor” y que Waititi representa eso. “Tiene un gran talento y una mirada muy única y estoy muy agradecido de poder trabajar con personas así”.

Bale es conocido por su compromiso con sus roles. Pero, ¿pensó en algún momento en los momentos difíciles del rodaje ‘En qué demonios me metí’?: “Me ocurre casi todos los días en cada película, pienso: ‘¿Qué estoy haciendo?,¿cómo lo voy a lograr?, ¿acaso no saben lo malo que soy?, ¿cómo los voy a convencer de seguir otro día más de que merezco este trabajo?’ Reinvento este trabajo todos los días”, asegura.