Daniel Fuenzalida sorprende con lectura de iris y deja en shock a periodista Luis Sandoval

Daniel Fuenzalida sorprendió durante la emisión del programa de espectáculos “Me Late” tras realizar una lectura de iris al periodista Luis Sandoval, quien tuvo que salir del estudio por varios minutos tras el impacto que le generaron las revelaciones que realizó el animador al analizar una foto de su ojo.

Mientras miraba la imagen desde su celular, Daniel le habló de su infancia, una abuela materna y un especial juguete que tenía cuando niño.

“Me lo regaló justamente mi abuelita, que era un peluche con forma de gorilita y era como mi amigo, entonces andaba para todos lados con él. Se llamaba Ponchito”, señaló sorprendido.

Ante el asombro del periodista, Fuenzalida le comenzó a hablar de un perrito con patas blancas que tuvo Luis junto a su familia.

“Sí, sufrí mucho cuando falleció...Yo no le he contado nada a Daniel”, aclaró el panelista ante las increíbles revelaciones.

Posteriormente, le habló de un sueño que visualizaba Luis cuando niño, respecto a una gran estructura donde siempre quiso estar, a lo cual el panelista también corroboró.

“Me dejaste impactado”

“Todo lo que me dijiste es cierto, lo de mi abuelita, lo de los perritos”, y sobre la estructura señaló que “yo siempre admiré la forma que tiene la iglesia que está en Río de Janeiro...la catedral de Río que está hecha con vitral y siempre soñé con ir y lo logré concretar cuando fui con mi mamá...de verdad me dejaste impactado con lo que me dijiste”.

Tras las fuertes revelaciones, donde también le advirtió sobre un posible accidente que tendría algún cercano ligado al mundo de los caballos, Luis aprovechó los comerciales para salir del estudio, reincorporándose harto rato después, ya más repuesto de la conmoción.

Posteriormente, en Me Late Prime, Daniel Fuenzalida leyó el iris del periodista Andrés Caniulef, a quién también sorprendió con sus aciertos sobre parte de su pasado y le recordó a un profesor que lo marcó negativamente en la enseñanza media.