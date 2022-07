Exconcursante de “The Voice” contó inconvenientes en su audición: “Mi cara pasó de tristeza a enojo solo por esa frase que me dijeron”

La audición a ciegas es una de las partes más comentadas de “The Voice”, en donde los concursantes deben cantar al jurado y esperar que ellos lo escojan solamente por su voz. Este momento tuvo lugar en la versión chilena hace solamente un par de semanas, y uno de los participantes, Isaac Vera, contó que no lo pasó nada bien este lapsus.

A través de su perfil de TikTok, el cantante habló sobre su participación en el programa de CHV, y que tuvo que pasar una serie de procesos para llegar al escenario e interpretar la canción “This Love” de Maroon 5.

En la plataforma social, Isaac contó que “había quedado para hacer los loops, pero al final no pude hacer eso y estaba nervioso. Se seleccionó una canción que más encima era en inglés. Me hicieron una pista que quedó horrible. Pregunté si podía hacer mi propia pista, soy productor musical, y no me dejaron”.

Posteriormente, llegó el día de la audición y tras este cambio de música no pudo obtener los resultados que esperaba. Además, recibió una extraña indicación de parte de la producción del espacio de talentos.

“Cuando ya se dieron vuelta los coaches, tras no haberse girado, cuando yo estaba con depresión dentro de mi corazón, justo en ese momento me hablan en retorno, que es donde uno escucha la música y todo, y me dijeron ‘Isaac, tristeza’”, contó.

“Mi cara pasó de tristeza a enojo solo por esa frase que me dijeron, porque ¡Quién me viene a decir a mí cómo tengo que reaccionar!”, expresó en el video.

El testimonio llegó hasta la cantante nacional Denise Rosenthal, quien le escribió un tierno mensaje al concursante: “Eres increíble y único. Tú dale con todo amor”.