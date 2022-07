Fanaticada de Los Vásquez arrasó con pórticos en casino de Antofagasta y generó caos en la entrada

Un total caos y descontrol absoluto se produjo en el ingreso del Casino Enjoy de Antofagasta, luego que las fanáticas del grupo Los Vásquez arrasaran con todo a su paso y sobrepasaran las medidas de seguridad para entrar al recinto y ver el concierto que presentaría el dúo musical, sin respetar el control de acceso.

Así lo dio cuenta el medio Radio Antofagasta Online en su cuenta de Twitter, donde publicó un video que mostró la desesperación del público por entrar al casino, empujándose unos a otros para traspasar los detectores de metales, haciendo caso omiso a la petición de los guardias que les pedían que se detuvieran.

“HACE INSTANTES Descontrol se produjo en la entrada principal del Casino Enjoy #Antofagasta debido a Show del conjunto Los Vásquez que se presentarán hoy en el recinto”, informó el medio.

En otro video se ve a una masa de gente ingresando de manera caótica y desorganizada, en medio de gritos y empujones.

Casino Enjoy de Antofagasta

“Pésima organización”

En redes sociales, varios salieron a comentar lo ocurrido la noche del jueves, acusando mala organización de la empresa.

“DESCONTROL TOTAL en casino Enjoy #Antofagasta. Hace instantes en el ingreso de personas a show de Los Vásquez”, publicó la cuenta @elgranvia.

“La culpa no es de la gente, es de la empresa por la mala planificación; habían asientos reservados para 150 personas y era en un lugar con un aforo pequeño”.

“Que vergüenza me da a veces la gente de mi ciudad”, “Pésima organización, casino vende entradas y después no dejan entrar” y “Jajajaja ni que fuera The Beatles”, fueron algunas de las reacciones que recopiló el medio La Cuarta.

El show fue la previa de su gira de invierno «Enamórate a Fuego Lento» que llevará a la banda hasta Temuco.

«Queremos invitarlos a nuestra gira de invierno «Enamórate a Fuego Lento», que vamos a realizar en el mes de julio. Vamos a estar recorriendo las ciudades de Coquimbo, Santiago, Viña del Mar, Osorno, Puerto Varas y Temuco», comentó el dúo en un video que subieron a sus redes sociales.