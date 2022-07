“Lo vi y me gustó”: Pancho Saavedra revela detalles de su historia de amor con Jorge Uribe

Pancho Saavedra dio a conocer detalles de su historia de amor con Jorge Uribe, con quien firmó el Acuerdo de Unión Civil en 2018 y con quien son padres de Laura, su pequeña hija.

El animador de Lugares que Hablan conversó con la revista Velvet, en donde señaló que lleva cinco años de relación con el abogado, aunque se conocen desde hace ocho años.

Sobre cómo conoció a su pareja, el periodista relató que “¡A la antigua! Nos conocimos en una discotheque, en el Búnker. Jorge se acuerda que yo estaba en el escenario porque la mítica transformista Francis Françoise me estaba agarrando para el chuleteo. Cuando me bajé del escenario, lo vi y me gustó”.

“Ahí nos conocimos, pero en esa época yo estaba viviendo la vida loca, tenía 31 años. Había tenido un pololeo anterior y no había quedado muy bien. Conocí al Coke y empezamos a salir cerca de un mes y medio, en una época en que no había redes sociales, solo Fotolog (vuelve a reír). Bueno, y yo pelaba un poco el cable”, expresó.

“Ahí Coke me dijo: ‘¿Sabes qué? Para lo que a ti te pasa, existen personas que han estudiado cinco años, así que chao, nos vemos’”. Y me pateó mandándome al psicólogo”, afirmó Saavedra.

“No nos separamos nunca más”

Consultado si hizo terapia, el periodista señaló que “no, no fue necesario. Saber que podría haberme perdido la oportunidad de estar con Coke fue un zamarreo en que la vida me dijo déjate de leseras. Después de un tiempo nos reencontramos, cuando me escribió por Facebook preguntándome si me acordaba de él y le respondí que obvio que sí. Él había estado viviendo en Canadá por muchos años, había regresado recién a Chile, nos juntamos a tomar un café y no nos separamos nunca más”.

Finalmente, Pancho Saavedra indicó cómo surgió la idea de convertirse en padres. “Siempre quise ser papá; vengo de una familia grande y no me imaginaba la vida tan solo. Respeto profundamente a la gente que por opción decide no tener hijos, no criar sobrinos, porque cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su vida”.

“En nuestro caso, pololeamos un tiempo y al año empezamos a vivir juntos; él es abogado y yo trabajo en la tele, entonces teníamos ritmos muy frenéticos y cuando llegó el encierro por la pandemia, nos conocimos mucho más. Ahí tomamos la decisión de ser padres y tuvimos la conversación de cómo nos imaginamos la vida en adelante. Ese fue el momento en que nos pusimos en campaña”, concluyó.