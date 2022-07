Luis Sandoval confesó que un excompañero de TVN le hizo magia negra: “La envidia hizo que me enfermara y quedé en silla de ruedas”

Durante estos días comenzaron los rumores de que existen algunos casos de “magia negra” dentro de la televisión, y a raíz de esta situación, Luis Sandoval aprovechó y compartió una anécdota que ocurrió mientras trabajaba en TVN.

Todo comenzó cuando en el panel de “Me Late” comentaba la extraña situación, en donde el comunicador confesó que los mayores afectados eran los periodistas de farándula.

“Casi todos andaban protegidos con las típicas pulseritas rojas porque sentían que en algún momento de sus vidas les habían arrojado algún tipo de maleficio o de envidia. Todo se devuelve”, contó.

Posteriormente, habló sobre su experiencia personal: “Yo recuerdo que, estando en TVN, trabajaba y me iba súper bien. No sé si fue magia negra, pero la envidia que había a mi alrededor hizo que me enfermara, y quedara en silla de ruedas”.

“Llegaba cual Kenita Larraín al canal (...) Estaba en mi mejor momento televisivo y empecé a sentirme mal”, complementó.

Por consiguiente, Sandoval decidió contactar a una bruja para saber qué estaba ocurriendo, y la mujer le dijo que “había recibido y absorbido tanta mala energía y envidia, que me encontraron una hernia en la columna”.

“Tuve que faltar por dos meses a TVN y después ir a trabajar o a locutear en la silla de ruedas”, complementó Sandoval.

Posteriormente, el periodista contó que según las palabras de la bruja “un compañero que me tenía mucha envidia, que yo brillaba más que él, me había arrojado algún tipo de mala onda y, como soy sensible, la absorbí y me fue súper mal como por un mes”, recordó.

Finalmente, el panelista de TV+ tuvo que realizar rituales de sanación con ruda y agua bendita para terminar con esta “magia negra” y poder salir adelante.