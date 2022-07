Mario Velasco reveló que Carolina Mestrovic lo ayudó a descubrir su cáncer gracias a un lunar

Mario Velasco será uno de los comensales que estará presente en el nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde hablará sobre uno de los momentos más duros de su vida, cuando le descubrieron que padecía cáncer.

En el espacio culinario, el animador de “Zona de Estrellas” hablará sobre su relación con Carolina Mestrovic, quien fue vital para evidenciar su condición médica en el 2015.

“Tuve un melanoma, que es un cáncer a la piel, un poco agresivo, de los más agresivos que existe, así que si no se hubiera agarrado a tiempo entran al torrente sanguíneo y se disparan a cualquier parte, entonces es complicado”, explicó.

Posteriormente, contó cómo se dio cuenta que algo extraño estaba pasando: “Lo descubrí de suerte porque en el fondo la Carola me dijo: ‘Oye, ese lunar que tienes ahí en la pantorrilla, como que ha cambiado, está raro, tiene otro color’. Y yo no pesque, porque era un lunar de nacimiento y no te lo ves”.

“Pasan dos meses y fui al doctor, me sacaron el lunar, y una semana después estaba en la radio con Pablo Zúñiga y me llaman de la clínica para decir que estaba lista la biopsia, y la doctora quiere hablar con usted”, recordó en el espacio de CHV.

Finalmente, el animador recordó las palabras de la profesional. “Me senté y me dijo te tengo dos noticias, una buena y una mala, la mala es que esto es un melanoma, es cáncer. La buena es que tienes menos de mil micras, por ende, la probabilidad y el tratamiento de esto es muy distinto, me hicieron un tajo de una cuarta y me sacaron músculo de todo alrededor, porque el protocolo dice eso, en el fondo hay que controlarse”