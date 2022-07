Pastelito reconoce jugada invitación a Shakira tras separarse de Piqué: “Si acepta, viajo”

Agustín Maluenda sorprendió esta tarde a los integrantes del programa “Mas Vivi que nunca” al confesarles que tras conocer de la mediática ruptura amorosa de Shakira con Gerard Piqué se la jugó con una inesperada propuesta a la cantante colombiana.

Maluenda, conocido en el ambiente circense como el payaso “Pastelito”, fue el invitado de este viernes en el espacio conducido por Vivi Kreutzberger, programa donde recordó el particular episodio en la sección de “La pregunta brígida”.

“¿Es cierto que le escribiste a Shakira por Instagram para tomarse un café contigo?”, fue la insólita consulta que le hicieron al ganador de la primera temporada de “The Covers”, y que, para sorpresa de todos en el estudio, el artista circense respondió con un categórico “sí, es verdad”.

La propuesta de Pastelito a Shakira

“Apenas supe que estaba soltera y le dije a mi esposa: ‘le voy a escribir a la Shakira porque a ella yo la amo, es la mujer de mis sueños. Le voy a escribir si me acepta un café, si acepta viajo y me tomo un café con ella”, confesó Maluenda, quien reveló que incluso encontró el total apoyo de su esposa, que lo alentó a mandarle el mensaje a la cantante colombiana.

Para dar testimonio de su osada jugada, Pastelito mostró el DM que le mandó a la artista cafetera.

“Hola Shakira. Soy Agustín Maluenda, el payaso Pastelito de Chile. Te gustaría salir a tomar un café, sólo como amigos porque soy casado”, le escribió Maluenda, quien luego, y como era de suponer, reconoció que la cantante nunca le respondió.

De todos modos, señaló no perder las esperanzas, más considerando que con su esposa acordaron que en el caso que alguno de ellos lograra juntarse con el “hombre” o “mujer de sus sueños”, no se lo negarían uno al otro.

Pastelito mostró el mensaje que le mandó a Shakira en el programa de Vivi Kreutzberger. Fuente: Instagram.

“Mi señora me dice que cuando me responda la mujer de mis sueños, ella me va a dar permiso porque me dice que esta vida es una sola”, explicó el artista, quien para finalizar el tema reconoció tener tres amores platónicos: la cantante Shakira, la actriz Scarlett Johansson y la panelista de TV+, Daniela Nicolás.