Periodista de CHV reveló detalles de los antiguos romances que tuvo JC Rodríguez: “Yo lo chantajeaba para no revelar los nombres”

Este viernes, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez fueron los protagonistas de una divertida jornada durante la transmisión de “Contigo en la mañana”, en donde recorrieron los diferentes rincones del canal y entre las oficinas se encontraron con la periodista Constanza Ganem, a quien le hicieron algunas preguntas.

¿Julio está en una relación de pareja? lanzó la animadora del espacio, pero no recibió respuesta.

“Yo no voy a hablar de los animadores que trabajan conmigo. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Solo puedo decir que toda la vida que he trabajado con Julio siempre está con alguien”, empezó a contar.

“Le leo los WhatsApp, sé su vida privada porque soy demasiado copuchenta. Me enteraba de los romances de antes. Lo chantajeaba, pregúntale. En ‘Primer Plano’ se iba a meter al switch... ¿Te acuerdas que estabas hablando con una chiquilla, estaba hablando para juntarse después de ‘Primer Plano’?”, reveló la periodista.

Sin embargo, el silencio de Constanza tiene un precio: “Y yo le leía los mensajes y lo chantajeaba que me llevara chocolates porque si no contaba quién era. Después se sabían los romances”, recordó.

“Así lo chantajeo yo... Nunca voy a hablar de mis animadores, si se portan bien o se portan mal. Bueno, a uno siempre le llegan fotos y mensajes”, concluyó.