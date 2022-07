“Queda en familia”: Hermana de Paloma Mami a los besos con su cuñado en polémico video

Si de hacer marketing se trata, el fogoso video entre la hermana de Paloma Mami y su cuñado, logró el objetivo. Sofía Castillo besuquea a Roa sin ningún pudor y él la acaricia como si fuera su propia novia, en el videoclip de su nueva canción Jetski que lanzó en su Instagram y ya está en llamas. Pero, claro, no por ser la mejor canción around the world.

El nuevo tema del puertoriqueño hizo noticia debido a la candente performance que protagoniza con su cuñada, generando impacto en el rostro entre los seguidores de Paloma Mami, quienes no le perdonaron las eróticas escenas, por muy actuadas que fueran y lo llenaron de comentarios reprochando la situación.

En el video Sofía se monta sobre Roa mientras el maneja un auto descapotable y le pasa la lengua por la cara, olvidándose por completo que es el pololo de su hermana. O, era, más bien, puesto que rápidamente surgieron rumores que la pareja había terminado, puesto que ella ya no lo sigue en redes sociales y borró todas sus fotos a principios de año.

Luego, en otra escena, Sofía y Roa se siguen besuqueando dentro de un auto, con movimientos solo para adultos y en paños menores. Todo muy provocador.

Ante esto, las palomalovers le criticaron la “actuación” y lo desplumaron en redes sociales, considerándolo “turbio” y a la hermana “desesperada”. Además, le preguntaron por qué hizo el video con Sofía y no con Paloma Mami, su supuesta polola.

“En familia”

“Todo queda en familia 😂!”gabriela___francisca

“Hablano la verda nadie puede actuar asi sin sentir algo 😕 esta mal y se le nota”dreisx

“la neta aunque sea actuado siento que está mal, existen un chingo de modelos y justo eligió su hermana🤦🏽‍♀️”katy.valle333

“Muy hermana será pero yo no aguanto esos sobajeos 🥲😂romiandream “Simplemente un genio , ahora todos van a ir a ver el video para ver la copucha que sale la hermana 😂😂😂😂”marih_0071