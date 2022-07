Yann Yvin confesó las razones que lo llevaron a salir del matinal “Muy buenos días”

El temido y amado chef Yann Yvin, quien saltó a la fama en nuestro país gracias a su destacada participación en el programa Masterchef de Canal 13, confesó en entrevista con TiempoX, las razones que lo llevaron a renunciar del exmatinal de TVN, “Muy buenos días”, donde él hacía de coanimador junto a Cristián Sánchez y María Luisa Godoy.

Según informó el cocinero francés, las razones para dar a un paso al costado del espacio matutito que lo tuvieron 10 meses en pantalla, entre el 2016 y 2017, fueron más de tipo personal, puesto que no se sentía a gusto con la demandante rutina que exigía realizar un programa diario y con tantas horas al aire.

“Terminé el contrato, no quería seguir. El matinal era muy difícil en término de vida personal, es muy difícil en término de vida en general. Es levantarse temprano, acostarse temprano, estar atento a lo que pasa todo el tiempo”, señaló al medio de espectáculos.

Si bien, reconoció que siempre tuvo la mejor de las ondas y excelente química con los famosos que compartió en el antiguo matinal, fue la rutina lo que terminó sobrepasarlo.

“Era una rueda aplastadora de todos los días. Yo necesito nutrirme de muchas experiencias, soy nómade en mi vida. Necesito tener un montón de proyectos novedosos para sentirme bien lleno. El matinal pasó a ser una rutina después de un tiempo”, agregó.

“Fue de altos y bajos”

Fue el año 2017, cuando Yvin contó por primera vez las razones de su salida, debido que no le acomodaban las temáticas de farándula que se estaban abordando.

“Era algo que tenía en mi cabeza. Sentí que había perdido mi esencia, porque no tenía nada más que hacer. No me sentí gratificado en ese mundo matinal, no por la gente, sino conmigo mismo. El matinal fue tomando un camino cada vez más de entretención, como de ‘Maldita Moda’ y farándula y a mí no me acomodaba”, contó Yvin a Las Últimas Noticias.

“Sentía que no cumplía un rol en el matinal, que no tenía un espacio. Cuando empecé a sentir que me hacía un espacio, cambiaban los jefes. Entonces así es difícil acomodarte en tu lugar”, agregó el ex rostro del matinal.

A pesar de ello, el francés no se quitó responsabilidad en la labor que desempeñó por casi un año. “Mi participación fue muy de altos y bajos. No me presté tanto para el juego televisivo y se notaba que no estaba tan cómodo”, sentenció el chef.