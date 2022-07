Daniel Fuenzalida contó la táctica que utilizó para marcar menos en una alcoholemia: se tomaba su propio pipí

Ya es sabido por el público que Daniel Fuenzalida superó su época de excesos, y que ahora relata todas sus experiencias desde otra perspectiva. Por esta razón, aprovechó unos minutos de “Me Late” para contar una extrema medida que adoptó para cuando le hacían las alcoholemias.

El animador de TV+ reveló su artimaña a la que recurrió para burlar los controles de Carabineros cuando conducía bajo los efectos del alcohol en esta etapa, y su táctica tiene relación con su propia orina.

El exhuevo contó que en varias ocasiones tomó su pipí, eso para evitar que se registraran los grados de sangre por litro.

“Cuando yo salía a carretear, y yo antes de irme de la discoteca tenía un frasquito donde hacía pipi y me lo llevaba y antes de subirme al auto me lo tomaba, porque decían que con eso no salía en la alcoholemia”, explicó.

Incluso, pudo corroborar este hecho en un control policial. “Una vez venía manejando y me paran y me tomé una (un frasco) y marcó 0.0″, recordó.