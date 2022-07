En el día de su cumpleaños: las 10 mejores películas de Liv Tyler según IMDb

Este viernes 1 de julio cumple 45 años la actriz Liv Tyler. La intérprete estadounidense, hija del vocalista de Aerosmith Steven Tyler y de la modelo Bebe Buell, comenzó a temprana edad a incursionar en el mundo del cine.

Durante su carrera, ha destacado en cintas como la trilogía de El Señor de los Anillos, The Strangers, Armageddon y The Incredible Hulk.

En el día de su cumpleaños, te dejamos las 10 mejores películas de Liv Tyler según IMDb.

El sitio web es la mayor base de datos de internet que cada día recibe los votos y evaluaciones de los aficionados, los cuáles califican las diferentes producciones que existen.

Las 10 mejores películas de Liv Tyler según IMDb

10.- Armageddon (6,7)

Tras descubrir que un asteroide del tamaño de Texas va a impactar contra la Tierra en menos de un mes, la NASA recluta a un equipo inadaptado de perforadores de núcleo profundo para salvar el planeta. En Star+

9.- Cookie’s Fortune (6,8)

El conflicto surge en el pequeño pueblo de Holly Springs cuando la muerte de una anciana provoca una variedad de reacciones entre familiares y amigos.

8.- Onegin (6,8)

Onegin hereda la finca de su tío y se muda allí desde San Petersburgo. Se hace amigo de su vecino, Lensky, y conoce a Tatyana a través de él. Ella se enamora de Onegin pero él solo quiere amistad.

7.- Heavy (6,8)

La vida de un cocinero infeliz cambia después que una amable joven llega a trabajar como camarera en el restaurante de su madre.

6.- That Thing You Do! (6,9)

Una banda de Pensilvania compone un número uno en 1964, y con la ayuda de su manager, disfrutan del éxito mientras pueden.

5.- Un amigo para Frank (7,0)

En un futuro cercano, un exladrón de joyas recibe un regalo de su hijo: un robot mayordomo programado para cuidarlo. Pronto los dos compañeros prueban su suerte en el mundo de los atracos. Disponible en HBO Max

4.- La esperanza vive en mi (7,4)

Un hombre que perdió a su familia en el ataque del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York se encuentra con un antiguo compañero de la universidad. Reavivar la amistad parece ayudarlo a recuperarse de su dolor. En HBO Max

3.- El Señor de los Anillos: Las dos torres (8,8)

Mientras Frodo y Sam se acercan a Mordor con la ayuda del astuto Gollum, la comunidad dividida se enfrenta al nuevo aliado de Sauron, Saruman, y a sus hordas de Isengard. Se encuentra en HBO Max

2.- El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo (8,8)

Un hobbit de la Comarca y ocho compañeros emprenden un viaje para destruir el poderoso Anillo Único y salvar la Tierra Media del Señor Oscuro Sauron. Disponible en HBO Max

1.- El Señor de los Anillos: El retorno del rey (9,0)

Gandalf y Aragorn lideran el mundo de los hombres contra la armada de Sauron para distraer su atención de Frodo y Sam, quienes se aproximan al Monte del Destino con el Anillo Único. En HBO Max