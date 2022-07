Fran García-Huidobro tuvo que aclarar que no era homosexual tras invento de Marlen Olivari: “Dijo que estaba enamorada de ella”

Fran García-Huidobro recordó que tuvo que aclarar una incómoda situación que tenía como protagonista a Marlen Olivari, quien la acusó de tener sentimientos románticos con la modelo mientras participaban en un programa de talentos.

Esta confesión se dio durante la participación de la comunicadora en el programa “Podemos Hablar”, en donde Jean Philippe Cretton preguntó si en algún momento puso en duda su sexualidad durante sus años en la pantalla chica.

“Me corrieron varios rumores cuando estaba haciendo teleseries. De hecho con una de mis mejores amigas pensaron que éramos pareja, Íngrid (Cruz) te pido mil disculpas”, comentó de entrada.

Posteriormente, contó el episodio con la exchica “Morandé con Compañía”: “En un programa en que yo era jurado, Marlen Olivari, a quien yo eliminé o le puse una mala nota, dijo que muy probablemente yo estaba enamorada de ella”.

“Tuve yo que explicarle a Marlen que yo no era homosexual, lesbiana, y que si lo fuera ella no era mi tipo de mujer. Si yo fuera me gustaría Leonor Varela…”, confesó.

En la misma línea, la Fran aseguró que no tenía ningún problema con el tema, puesto que “la mayoría de mis amigos son homosexuales, tengo amigas lesbianas, creo que mi vida hubiese sido mucho más fácil si me gustaran las mujeres, pero no”.

Finalmente, reconoció que “me gustan mucho las mujeres, la belleza femenina me produce más placer que la belleza masculina. Siempre estoy viendo mujeres guapas y me encanta decirle a una mujer que es preciosa”.