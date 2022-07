María Jimena Pereyra confirmó que tiene intenciones de convertirse en madre: “Es lo único que me falta en la vida”

María Jimena Pereyra estará como invitada en el nuevo capítulo de “La Divina Comida”, donde hablará sobre sus intentos fallidos y deseos de convertirse en madre junto a su esposa, Tania García.

En el espacio compartirá con Mario Velasco, Daniela Aránguiz y el cronista gastronómico Daniel Greve, y comentará sobre este hecho en particular, enfatizando que aún tiene esperanzas de tener un retoño.

“Lo he comentado varias veces ya, llevamos seis o siete intentos, yo quiero que crezca la familia, quiero ser mamá, no quiero ser abuela, porque ya se va pasando el tiempo”, comenzó su relato la cantante.

En la misma línea, agregó que “creo que es lo único que me falta en la vida, sé que hay tiempos, pero no son procesos fáciles, por el solo hecho de que ese intento no funcionó, el dolor que eso provoca también hace que te replantees muchas cosas y le empieces a dar vueltas a tu vida”.

Posteriormente, la exchica “Rojo” comentó que “por suerte todo se encaminó y seguimos juntas con ganas de seguir intentándolo”.

Sin embargo, aclaró que si “no funciona, a mí me gustaría igualmente ver la posibilidad de poder adoptar”, confesó en el espacio de CHV.