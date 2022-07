Pamela Díaz reveló que su relación más corta duró una semana y contó la razón del fin

Hay relaciones amorosas que duran toda la vida y otras que pueden durar poco tiempo. Pero en el caso de Pamela Díaz, ese “poco tiempo” fue apenas una semana. Así lo reveló la panelista de “Me Late Prime” durante el programa de TV+.

Esto lo contó quien actualmente está emparejada con el periodista y animador Jean Philippe Cretton, luego de que Daniel Fuenzalida le preguntara sobre la duración de su vínculo amoroso más corto. Sorprendentemente, Díaz sirvió como Celestina para esa misma persona.

“Relaciones amorosas cortas... una semana. Sí, una semana. Fue hace un tiempo, pero no es que me aburrí, es que nunca me gustó y se lo dije. Lo entendió y le presenté a una amiga. Le dije: ‘Sabí que, creo que no soy para ti, pero sí una amiga es para ti’’, y duraron un año y tanto”, recordó la influencer.

Si bien no dio nombres, Pamela Díaz comentó: “Nos llevamos muy bien, él pololea con una persona muy conocida, pero me llevo muy bien (con él).