“Yo no tenía intenciones de estar viva”: Fran García-Huidobro reveló crudo momento en “PH”

Hace ya dos años, Fran García-Huidobro estuvo al borde de la muerte por una falla multisistémica. Y en el más reciente episodio de “PH”, donde estuvo junto a Marco Enríquez-Ominami, Chiqui Aguayo, Luka Tudor y Juan Pablo Queraltó entregó desgarradores detalles del crudo momento que vivió.

En 2020 la actriz y animadora tuvo que estar hospitalizada por 22 días debido a una falla multisistémica. Su estado fue de tal gravedad que la otrora conductora de “Primer plano” reveló que una de las enfermeras que la estaba apoyando le consultó si llevaba a un sacerdote para que le diera la extrema unción.

Pero, Fran García-Huidobro ella se negó. Y explicó la razón en el programa conducido por Jean Philippe Cretton. “Yo porque soy genio y figura hasta la sepultura, dije no la quiero. Primero porque no soy creyente y segundo porque pensé si efectivamente tomaba esa decisión era porque no tenía nada más que hacer”.

En cuanto a las razones que la llevaron a este complejo momento de salud, la animadora reveló que se alimentaba mal y no prestaba atención a los claros síntomas de alerta, como fiebres que alcanzaban los 39 grados. Todo por seguir trabajando. “Hoy casi tres años después he sido capaz de ir hilando por dónde iba este descuido mío, y yo creo que en ese momento no tenía muchas intenciones de estar viva”.

En todo caso, la actriz dejó en claro que lo ocurrido no fue un intento de atentar contra su vida, sino que es hoy que puede sacar estas conclusiones respecto al descuido de salud. Es más, cree que le quedó una enseñanza para siempre que es que “la vida se acaba mañana, si no ayer”, por lo que aprovecha cada momento al máximo.

En este contexto, contó que Karen Doggenweiler la cuidó cuando fueron parte de un programa en Viña del Mar luego de salir de esta enfermedad. “Fue muy maternal”, aseguró.