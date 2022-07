Daniela Aránguiz no suelta a Karen Bejarano: “¿Por qué te la das de pobre si no lo eres?”

Casi cuatro meses han pasado desde que Karen Bejarano se convirtiera en la ganadora de “El discípulo del chef”, pero Daniela Aránguiz no ha logrado dejar de lado esa derrota. Y esto es algo que quedó claro en el más reciente capítulo de “La Divina Comida”, donde la influencer volvió a darle con todo a Bejarano.

Porque en el episodio del programa de Chilevisión en que también participaron Mario Velasco, María Jimena Pereyra y Daniel Greve, la esposa de Jorge Valdivia tocó el tema nuevamente.

“Cuando yo llego a la final, yo quería llegar con gente realmente seca en la cocina. Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella porque hacía lo que ella quería, entonces eso como que... “, dijo Aránguiz.

Y luego agregó: “Karen siento que se metió mucho en el victimismo y una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres? Por qué le pides a la gente que vote por ti para ganarte 15 palos, que quizás, en mi caso, yo se lo iba a regalar a una amiga que tiene cáncer”, comentó Daniela Aránguiz sobre la exmiembro de “Mekano” y ganadora de la última temporada de “El discípulo del chef”.