Evaluna presume su figura post parto en su regreso al trabajo tras la llegada de Índigo

Evaluna regresó a trabajar tras haber dado a luz a su hija Índigo. La famosa regresó a los escenarios tras tres meses de descanso y presumió su figura post parto, ganando el reconocimiento del público por su compromiso por la música.

Evaluna presume su figura post parto y conquista a sus fans

La hija de Ricardo Montaner regresó a los escenarios en el programa de La Voz Kids España. Junto a Aitana, la cantante pudo dar consejos y entrenar a el equipo de la española para las batallas de la competencia.

El programa le dio la bienvenida con el mensaje:

“¡Son sabia nueva y fresca! @evaluna llega a #LaVozKids para ayudar a @aitanax a convertirse en la coach ganadora del programa. ¿Lo conseguirá?”

Aitana, también le dio la bienvenida por medio de redes sociales con una foto de ambas en la famosa silla roja.

“HOY empiezan #LaVozKidsBatallas vais a flipar con el talento de mi equipo ❤️ y no podía contar con mejor apoyo @evaluna un honor compartir esto contigo 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 (y con el resto de asesores @luisfonsi @lolaindigo @antoniorozco10 os quiero y admiro)VAMOS EQUIPO💪🏼”

Evaluna contestó a la publicación de la famosa con el mensaje:

“Te quiero bella!!! Gracias por invitar a ser parte de tu team!!! Qué maravilla de experiencia!!”

Evaluna usó un atuendo de pantalones negros a la cintura, un top bandeau azul y un blazer negro. Para complementar su look, llevó sombras color azul y joyería de plata con la cual hizo un gesto a su esposo, pues llevó un collar con una ‘C’.

Sus fans señalaron que se ve increíble tras haber dado a luz a su primera hija.

En sus fotos se les puede ver conviviendo con el equipo y a Evaluna dándoles consejos y divirtiéndose juntos.

Camilo también se encuentra en España por trabajo, pues recordó cómo celebró un concierto en esta ciudad el año pasado y ahora se prepara para su segunda fecha. Esa noche estuvo acompañado por Evaluna y escribió un mensaje de agradecimiento para sus fans:

“El año pasado LA TRIBU estaba en este lugar, con máscaras, sentados y con distanciamiento... imaginando cómo sería cuando pudiéramos vivirlo saltando y gritando con libertad! Y anoche pudimos vivirlo! No cabía un alfiler, y no solo porque estuviéramos sold out, sino porque la energía de ustedes llenaba cada esquinita del Wizink!Definitivamente no tengo memoria fotográfica, pero alucino con la idea de que creo que me acuerdo de todas sus caras de anoche!GRACIAS MADRID!!! ☁️☁️☁️Nos vemos AQUÍ MISMO, en el Wizink este 27 de Julio!!!”

La pareja ha compartido algunos de sus mejores momentos en España y cómo su bebé los ha acompañado en esta aventura como familia.

Por su parte, Ricardo Montaner se ha mantenido al pendiente de su hija, su yerno y su nieta por medio de mensajes en redes sociales en los que demuestra lo mucho que los extraña ahora que se encuentran lejos.