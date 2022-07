Una “pata”: Mario Velasco reveló especial regalo que le dio Arturo Vidal

El episodio de el sábado de “La Divina Comida” tuvo a cuatro ganadores de temporadas pasadas del programa de Chilevisión. Si bien se trataba de personajes que ya habían participado y ganado, como es el caso de María Jimena Pereyra, Daniel Greve, Daniela Aránguiz y Mario Velasco, en el capítulo mantuvieron las ya tradicionales secciones, como es la entrega de regalos. Un momento que el animador de “Zona de estrellas” aprovechó para contar detalles sobre un particular presente que le dio Arturo Vidal.

Esto ocurrió porque Daniela Aránguiz le entregó a Mario Velasco un regalo que tiene directa relación con los caballos de carreras, una de sus pasiones.

Al abrir el regalo de la influencer y esposa de Jorge Valdivia -varios accesorios para caballos-, el comunicador contó que “al día de hoy tengo tres caballos, son caballos que compiten. Daddy Yankee ya no corre, el Pastore, sí”.

Pero lo más llamativo fue cuando reveló el regalo de Arturo Vidal, otro entusiasta de estos animales. “Y tengo The Diamond que me lo regaló para la navidad anterior Arturo Vidal, o sea, me regalan patas entonces somos socios”.

Como el resto de los invitados al programa no comprendieron bien lo dicho por Velasco, él explicó: “En general se divide por 25% y esta es una manera de explicarlo en ese sentido, de cualquier pata, de lo mismo”.